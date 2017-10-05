Власти Казани в 9-й раз отказали в митинге в защиту татарского языка

Власти Казани в девятый раз отказали активистам «Союза татарской молодежи «Азатлык» в проведении митинга в защиту татарского языка. Об этом пишет idelreal.org.

Так, в мэрии Казани сказали, что на 16 и 17 декабря в городе нет ни одной свободной площадки для проведения митинга на 2 тыс человек.

Отмечается, что активисты намерены обратиться в суд по этому поводу.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Исполкоме Казани в 11 отказались согласовывать митинг сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Активисты также подали три уведомления о проведении митингов - 15, 16 и 17 декабря. Чиновникам было предложено согласовать три площадки — в парке «Крылья Советов», на площадке у ДК Саид-Галеева в Дербышках и на площадке перед новым ипподромом. Предполагалось, что в митинге примут участие около 1,5 тысяч человек. Однако в мэрии заявили, что организаторы акции не смогу обеспечить безопасность на митинге.