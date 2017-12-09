В Казани при операции спецслужб с третьего этажа дома упал парень

В Казани при проведении спецоперации по задержанию двух подозреваемых один из них - 27-летний парень - выпал с окна 3 этажа, об этом инциденте, который случился утром в пятницу, рассказал источник ProKazan.ru.

Первоначально поступили сообщения о происшествии от очевидцев, которые рассказали, что около 7 часов утра по улице Халева неизвестные в масках погрузили мужчин в фургон, при этом за некоторое время до этого из окна выпал мужчина.

Выяснилось, что все происходящее - это операция одной из спецслужб, которая немного вышла из-под контроля.

- В результате падения пострадавший получил закрытый перелом позвоночника, его госпитализировали в РКБ. Его 37-летнего знакомого из Таджикистана задержали, - рассказали ProKazan.ru.

Подробности спецоперации не разглашаются.