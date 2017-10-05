Обзор тендеров: автомобиль за 2 млн для ПАТП-4 и 30 тысяч мячей для «Татспиртпрома»

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

Автомобиль для ПАТП-4

Казанское муниципальное предприятие "ПАТП-4", занимающееся автобусными перевозками в городе, разместило тендер на поставку легкового автомобиля за 2 миллиона рублей. Среди требований: цвет кузова "Черный металлик", мощность не менее 180 лошадиных сил, отделка салона кожей с вставками "под дерево", аудиосистема с количеством динамиков не менее 10 и другое.

Так совпало, случайно конечно же, что тендер появился сразу после назначения нового директора на предприятии. Им стал Айрат Исхаков, который с 2011-го работал первым заместителем руководителя Управления делами исполкома Казани.

К слову, если отказаться от дорогого авто, то можно 77 100 казанцев перевезти бесплатно в автобусе.

Фото: uslugi.tatar.ru

2,7 млн на уход за памятниками в центре Казани

На содержание малых архитектурных форм в центре города в 2018 году потратят 2,7 миллиона рублей. Скульптуры очистят от грязи и копоти, а также снежных головных уборов, лавки отмоют, а урны очистят от отходов III и IV класса опасности и транспортируют к месту утилизации.

Эти работы по условиям госконтракта необходимо осуществлять на протяжении всего года.

30 тысяч мячей для "Татспиртпрома"

Предприятие опубликовало тендер на поставку 30 тысяч фирменных мячей под торговой маркой «Тундра». Учитывая сумму закупки в 10,5 миллионов, каждый мячик обойдется алкогольному гиганту в 350 рублей.

Из документов, приложенных к госзаказу, следует, что диаметр мяча составит 14,5 см, он будет состоять из 32 панелей. Внешнее покрытие мячей будет из полиуретана, с полноцветным нанесением на каждой панели.