Смерть матери и младенца в Мамадыше: женщина убила сына и покончила с собой

Стали известны подробности смерти полугодовалого мальчика и его 32-летней матери в Мамадыше, выяснилось, что женщина убила сына, а после покончила с собой. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Тело ребенка с кровоподтеками и ссадинами было обнаружено вечером 8 декабря, рядом с ним была найдена мать без сознания с ранами на теле, она скончалась в больнице.

В ходе расследования дела, возбужденного по статье "Убийство малолетнего" выяснилось, что ранее женщина проходила лечение в психиатрической больнице и неоднократно предпринимала попытки самоубийства. В день трагедии она позвонила супругу и сообщила, что приняла опасную жидкость в большом количестве.

- Супруг незамедлительно приехал домой и вызвал экстренные службы, - рассказали в СК.

Идет расследование.