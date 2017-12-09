В Верховном суде РТ подсудимые, убившие беременную женщину, ранили себя ручками

В Верховном суде Татарстана пятеро предполагаемых участников банды «Казаевские» показательно ранили себя ручками во время заседания. Об этом сообщает life.ru.

Сообщается, что четверо подсудимых воткнули ручку в запястье, еще один — в живот.

- Все они получили легкие травмы, никто из них не госпитализирован, - говорится в сообщении.

Напомним, казанская банда «Казаевские» из микрорайона Юдино в конце 90-х - начале нулевых держала в страхе всех жителей микрорайона. Главарем банды являлся Николай Казаев по кличке Казай, она заработал себе авторитет в криминальных кругах. Группировка «крышевала» некоторые торговые объекты, занималась вымогательством и заказными убийствами.

В поле зрения правоохранительных органов банда впервые попала в 90-х. Долгое время участники банды совершали жестокие преступления, но оставались безнаказанными так как свидетели и потерпевшие попросту боялись давать показания против них. Сами злоумышленники активно заметали следы. К примеру, тела некоторых убитых они топили в Волге.

По сообщению пресс-службы МВД по РТ, одно из самых жестоких убийств произошло в 2000 году, когда один из членов банды хладнокровно расстрелял беременную женщину.

- Один активных участников группировки выгуливал собаку в лесопосадке недалеко от поселка Юдино. Семейная пара шла со своей овчаркой навстречу, причем молодая женщина находилась на шестом месяце беременности. Несмотря на это, когда собаки подрались, обвиняемый, вместо того, чтобы оттащить животное, достал пистолет ТТ и открыл стрельбу по семейной паре. Мужчина, получивший несколько огнестрельных ранений, чудом остался жив. У женщины не было шансов: обвиняемый произвел контрольный выстрел в голову, - сообщили тогда в пресс-службе правоохранительных органов.

В 2011 году во время расследования одного из преступлений оперативники установили личности свидетелей, которые через некоторое время всё-таки решились дать показания. В 2013 году подозреваемых задержали. В ходе предварительного следствия правоохранительными органами было объединено в одно дело порядка 14-ти преступлений и допрошено более 100 свидетелей.