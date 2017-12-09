Путин поручил вывести российские войска из Сирии

За все время конфликта в арабской республике погибли несколько жителей Казани, их точное количество неизвестно

Президент РФ Владимир Путин, который в понедельник посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии, об этом сообщает ТАСС.

- Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации, - заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

Президент подчеркнул, что вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии.

- За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию, - сообщил Путин.

По его словам, Россия нанесет новый, еще более мощный удар по террористам, если они вновь попытаются нарушить мир в Сирии.

- Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", - заявил он.

Россия начала операцию против террористов в Сирии в сентябре 2015 года. За все это время в арабской республике погибли несколько жителей Казани, их точное количество неизвестно.

Ранее в Казани прошли похороны подполковника ВС РФ Рафаэля Хамидуллина, который погиб 21 сентября при минометном обстреле в Сирии.