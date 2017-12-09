В Нацбанке РТ назначили нового главу

Ранее в Казани отправили в отставку главу Национального банка РТ Мидхата Шагиахметова. Одной из причин такого решения называли крах Татфондбанка и «ИнтехБанка»

Новым главой Национального банка Татарстана стал Марат Шарифуллин, который ранее работал на должности заместителя, а затем врио заместителя главы Нацбанка РТ. Об этом сообщили в Банке России.

- Приказом Председателя Банка России от 8 декабря 2017 года на должность управляющего Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ назначен Шарифуллин Марат Дамирович, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Казани отправили в отставку главу Национального банка РТ Мидхата Шагиахметова. Одной из причин такого решения называли крах Татфондбанка и «ИнтехБанка».

Кстати, в 2014 году Национальный банк Татарстана стал отделением Волго-Вятского Банка России. Волго-Вятское управление создавалось на базе управления Центробанка по Нижегородской области. Решение о преобразовании региональных отделений было принято по инициативе руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной "в целях совершенствования системы управления территориальной сетью".

Справка



Марат Шарифуллин родился в Казани, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономика и социология труда» (2003 г.).



В 2010 — 2011 гг. — помощник министра экономики Республики Татарстан.

В 2011 — 2015 гг. — заместитель министра экономики Республики Татарстан.

В 2015 — 2017 гг. — заместитель управляющего отделением национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

С 2017 г. — и.о. управляющего отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

С 8 декабря 2017 г. — управляющий отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Женат, воспитывает двоих детей.