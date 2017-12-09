В Татарстане погиб велосипедист, провалившийся под лед

В Набережных Челнах 70-летний велосипедист провалился под лед на реке и погиб, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Житель Челнов пропал 9 декабря в 150 метрах от берега Камы, где он ехал на велосипеде. После этого на место вызвали водолазов.

- 10 декабря примерно в 12 часов тело утонувшего велосипедиста было найдено и опознано родственниками, - сообщили ProKazan.ru.

Напомним, в минувшие выходные в реке Бездна в районе деревни Воробьевка утонул еще один рыбак.