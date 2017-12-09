СКР возбудил дело по статье «Убийство» после пропажи 1,5-годовалого мальчика в Казани

В Зеленодольске Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство" после пропажи в августе 1,5 годовалого Ярослава Иванова, ребенка забрал у матери 32-летний отец Федор Иванов из Зеленодольска. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Дело было возбуждено 8 декабря, чтобы использовать все необходимые процедуры для поиска ребенка, - сообщили ProKazan.ru.

Напомним, ребенок ушел с отцом 27 августа, мужчина после выехал на черном Opel Insignia с госномерами Р969КМв сторону Ульяновска.

Рост пропавшего мальчика 94 – 106 сантиметров, светлые волосы, темные глаза, немного оттопырены уши.

Мужчине на вид 30 – 35 лет, рост 170 – 175 сантиметров, среднее телосложение, темные глаза, стрижка под "ноль", коротко остриженная борода и светло-русые усы.

Видевших ребенка или мужчину людей просят обращаться по номерам телефонов: 8 (843) 221 38 26, 8 937 284 71 19.