СМИ: в России будут ставить «черные метки» на вредные продукты

В Роспотребнадзоре России считают, что четверть взрослого населения страдает ожирением

Роспотребнадзор России выступил с инициативой ставить «черные метки» на вредных продуктах, поскольку четверть взрослого населения страдает ожирением. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передают «Известия».

Так, по словам Поповой, более 35% россиян превышают рекомендуемое ежесуточное потребление соли, причем около 80% поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления, а не во время самостоятельного приготовления.

- Вариант, который мы предлагаем, — система «светофора», которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира. Так, продукты с повышенным их содержанием помечаются красным цветом, с умеренным — желтым, с низким — зеленым, - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ предложило маркировать продукты, которые отвечают здоровому образу жизни. в ведомстве планируют разделить продукты питания на три группы и наклеить на них знаки отличия.

Первая группа будет включать в себя «здоровые» продукты — свежие овощи, фрукты, свежие и замороженные мясо, птица, рыба, а также яйца и крупы. Во вторую группу попадут товары, которые не претендуют на обозначение «здоровых» - шоколад, кондитерские изделия, алкогольная продукция. К третьей же группе можно отнести такие товары, как сушеные фрукты, орехи, сухие завтраки, полуфабрикаты.