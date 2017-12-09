В Казани 33 человека спаслись из горящего ресторана

В ресторане «Рубаи» на улице Амирхана произошел пожар

В Ново-Савиновском районе Казани в ресторане «Рубаи» вспыхнул пожар, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в здании по адресу Амирхана,83 поступило в 12.21. Уже через 12 минут пожарные сообщили о его ликвидации.

По данным спасателей, возгорание произошло на кухне и огонь занял площадь три квадратных метра. Выяснилось, что пламя от мангала перекинулось на потолочное перекрытие.

С его тушением успешно справились пожарные Казанского пожарно-спасательного гарнизона.

32 человека, из которых 20 посетителей и 12 человек персонала, успели покинуть здание еще до прибытия пожарных расчетов. Никто не пострадал.