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Житель РТ заплатит 100 000 рублей за то, что изуродовал лицо соперника в драке

Житель РТ заплатит 100 000 рублей за то, что изуродовал лицо соперника в драке
16+
Фото: ipnews.in.ua
Потерпевшему необходимо сделать несколько пластических операций, чтобы удалить безобразные шрамы с лица

Суд приговорил жителя Набережных Челнов к одному году колонии общего режима и выплате 100 тысяч рублей за изуродованное во время драки лицо соперника. Об этом сообщает ИА «Татар-Информ» со ссылкой на суд города.

В начале 2017 года на танцполе ночного клуба «Опера» в развлекательном комплексе «Бомбей» произошла драка. Мужчина отдыхал со своей подругой, попутно выпивая алкогольные напитки. В какой-то момент спутница пожаловалась, что к ней пристают молодые люди.

Мужчина решил разобраться с обидчиками, и завязалась драка. Одному он нанес удар по голове  стеклянной бутылкой с такой силой, что она разбилась. Затем осколком нападавший  полоснул соперника два раза по лицу. Очевидцы сообщили, что после этого парень потерял сознание.

Позже выяснилось, что  здоровью потерпевшего не был нанесен серьезный вред. А вот лицо молодого человека осталось обезображено шрамами, которые, по его словам, затрудняют ему жизнь.

Для устранения шрамов потерпевшему понадобится несколько пластических операций стоимостью не менее 184,8 тысячи рублей. Молодой человек попросил взыскать эту сумму, а также 100 тысяч рублей за моральный ущерб с виновника происшествия.

Набережночелнинский суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении морального ущерба в размере 100 тысяч рублей. Однако выплаты за пластику молодому человеку придется добиваться уже через гражданский суд и только после того, как операции будут проведены.

Виктория Абдуллина, 10.12.2017, 10:30
Тэги: Криминал, Происшествия
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