Казань стала 4-ой в рейтинге самых «англоговорящих» городов России

Большинство изучающих английский в РТ – это девушки от 25 до 30 лет

В 2017 году Казань заняла четвертое место в списке самых «англоговорящих» городов России. За два года, с 2015 по 2017, число курсов по изучению английского языка в столице РТ увеличились на 25%. Об этом сообщает ИА «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу Республиканского центра мониторинга качества образования.

Также исследователи выяснили, что 73% жителей республики, которые хотят изучать английский язык – это девушки в возрасте от 25 до 30 лет со стабильной занятостью и желанием что-то изменить своей жизни.

По данным центра мониторинга, основные причины для изучения нового языка – это улучшение качества жизни и повышение конкурентоспособности в профессиональной и личной сфере.

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