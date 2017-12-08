Большинство читателей ProKazan считают опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане

Почти месяц в СМИ обсуждают новость про рутениевые осадки, которые выпали в том числе и в Татарстане. Выброс рутения в атмосферу серьезно обеспокоил общество, в том числе и ряд европейских стран.

Целую неделю опрос был доступен на каждой из страниц читаемых новостей.

Так, по итогам опроса, 79% читателей нашего портала считают опасными рутениевые осадки, которые выпали, в том числе и в нашей республике. А оставшиеся 16% читателей ответили отрицательно.

Напомним, выброс рутения-106 был зафиксирован в конце сентября - начале октября. Федеральное ведомство по радиационной защите Германии сообщало о небольшом повышении показателей радиоактивности воздуха над Европой. Тогда шесть станций в Германии и несколько станций в Австрии и Италии нашли в пробах воздуха некоторое количество рутения-106. Выдвигалось предположение, что источник загрязнения находился на Южном Урале, рутений был обнаружен на юге Татарстана.

Приглашаем вас поучаствовать в новом опросе недели, доступном в конце данной страницы. На этот раз опрос посвящен новости о том, что Владимир Путин заявил, что намерен принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.