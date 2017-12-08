«Плачущую блогершу» из Нижнекамска пригласили в жюри популярного шоу на федеральном канале

10-летнюю «плачущую блогершу» из Нижнекамска Алину Шаехову пригласили в жюри популярного шоу на телеканале «Россия 1» «Синяя птица. Кастинг».

Алина вместе с выпускниками конкурса будет оценивать юных артистов, которые в силу своего возраста не могут участвовать в основном конкурсе. Так, участникам проекта «Синей птицы» предстоит выбрать тех, кто покажет свои номера на показательных выступлениях в финале конкурса.

Напомним, ранее «плачущая блогер» Алина провела фан-встречу с участием известной волейболистки Екатерины Гамовой в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург».

Ведущая видеоблога «Лайк TV шоу» на YouTube 10-летняя Алина из Нижнекамска стала известна после видеоролика со слезами. Алина планировала познакомиться со своими подписчиками 2 ноября. Однако, несмотря на обещания, никто не пришёл на встречу. После этого девочка записала видео, где со слезами на глазах рассказала о случившемся.

За несколько дней после поддержки популярных блогеров видео набрало 5 млн просмотров, на девочку подписались свыше 400 тысяч человек.