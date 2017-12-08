Минниханов поел блинов на сельскохозяйственной ярмарке

Президент Татарстана посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропромпарке «Казань»

Сегодня, 9 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропромпарке «Казань», передает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что президент Татарстана обошел торговые ряды, ознакомился с ассортиментом представленной продукции и ценами, пообщался с продавцами и покупателями, выслушал их замечания и предложения.

- На ярмарку свою продукцию завезли аграрии Арского, Апастовского, Балтасинского и Мамадышского районов. Они представили большой выбор товаров: мясо, овощи, рыбу, сыры, муку, крупы, молочную продукцию, - говорится в сообщении.

Кроме того, всем желающим продавцы предлагали попробовать различные блюда, приготовленные в передвижной печи. Так, Рустама Минниханова угостили горячим чаем и блинами.

Напомним, сельхозярмарки проводятся еженедельно с 16 сентября. В Казани ярмарки организованы на 10 торговых и 7 шатровых площадках. Продлятся ярмарки до 23 декабря.