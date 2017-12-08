В Татарстане перед Новым годом елки защитят от вырубки

В Татарстане в преддверии Нового года планируют усилить патрулирование лесов, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства РТ.

Отмечается, что уже с 1 декабря специалисты ведомства проводят разъяснительную работу по сохранению и бережному отношению к лесу. В целях - обеспечить сохранность хвойных молодняков в предновогодний период и усилить их охрану от незаконной рубки.

Так, с 20 по 31 декабря будет усилено патрулирование лесных участков с хвойными деревьями.

- По выявленным фактам нарушений лесного законодательства лесоводы примут оперативные меры по возбуждению дел и составлению протоколов об административных правонарушениях, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае нанесения ущерба положен штраф в размере 5 тыс рублей и более.