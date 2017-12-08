Подробности конфликта в казанской школе, где избили вахтера: это было по указке трудовика

Появились новые подробности конфликта, произошедшего в Казани в школе-интернате №1, где ученицы избили охранника. По словам самого пострадавшего, 77-летнего охранника школы Юрия Кондратьева, они это сделали по указке учителя техноогии, пишет «Вечерняя Казань».

- Я закончил смену и пошел домой. Но в школьном дворе ко мне прицепились ребята. Первой начала девушка, девятиклассница, под предлогом, что я про нее по школе сплетни распускаю. Какой бред! Сначала словесно меня оскорбляла, потом начала пинать, - рассказывает пенсионер.

Как рассказал пострадавший, у него с собой была пластиковая гимнастическая палка, которой он попытался припугнуть детей, но упал в лужу и почувствовал сильный удар в бок.

- Кое-как я сумел встать и сбежать от подростков, на остановке меня увидел неравнодушный прохожий, вызвал скорую помощь и полицию, - сказал он.

Кстати, гимнастическая палка у пенсионера оказалась неслучайно. В прошлом — он цирковой артист, а ныне активно занимается физкультурой.

- Я годами откладывал заработанные деньги стал давать деньги в рост сотрудникам школы, - продолжает свой рассказ Кондратьев.

Так, пенсионер несколько лет назад одолжил деньги под проценты учителю технологии Андрею Бычкову. Сумма долга составила 1,8 млн рублей. Поэтому избитый охранник считает, что трудовик, не желая возвращать деньги, и организовал эту травлю.

- Он заявил, что все вернул. Хотя вернул только набежавшие проценты, - добавил пенсионер.

В свою очередь учитель технологии считает, что это на него идет травля со стороны педагогов старшего возраста.

При этом, примечательно то, что руководство школы оказалось не в курсе данного конфликта.

- Мы узнали о случившемся от сотрудников полиции. Пусть полиция и разбирается во всем, - заявила директор школы.

Напомним, инцидент произошел 23 ноября. От пожилого вахтера поступил звонок в скорую помощь. Врачам он рассказал, что его избили воспитанники интерната, среди которых были две девочки. Позже он написал заявление в полицию. При этом, руководство школы написало встречное заявление 1 декабря о том, что одной из девочек, которую подозревают в нападении, тоже были нанесены телесные повреждения.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.