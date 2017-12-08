В Татарстане из продуктовой сети магазинов «Верный» изъяли 152 кг опасной продукции

В октябре текущего года Роспотребнадзора по РТ провело плановую выездную проверку с лабораторным контролем пищевых продуктов

В Татарстане из продуктовой сети магазинов «Верный» изъяли 152 кг продуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Отмечается, что в октябре текущего года ведомство провело плановую выездную проверку с лабораторным контролем пищевых продуктов и смывов с объектов внешней среды. Так, в ходе проверки специалисты выявили продукты питания, общим весом 152 кг, которые не отвечали требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

- Были выявлены продукты с истекшим сроком годности, не соблюдались условия хранения продуктов. Данная продукция была изъята из оборота,- говорится в сообщении.

Кроме того, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства при эксплуатации общественных зданий, сооружений, помещений, неудовлетворительное санитарно-техническое содержание помещений. Также отсутствовал полный пакет сопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции от изготовителя до продавца.

Таким образом, было составлено 20 протоколов об административном правонарушении, в том числе 3 протокола на юридическое лицо, на общую сумму 215 тыс рублей.