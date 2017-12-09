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Тест от ProKazan.ru: насколько справедлива наша судебная система?
14:14, сегодня4
В Татарстане три женщины и двое детей самостоятельно выбрались из горящей квартиры
15:01, сегодня1
В Казани водитель Лады «влетел» в трамвай
14:40, сегодня2
В Казани 32 человека спаслись из горящего ресторана
13:39, сегодня7
Будет ли ставка на ипотеку падать и дальше?
В Татарстане еще один рыбак канул в Бездну
12:57, сегодня20
В Казани столкнулись автомобили таксистов-конкурентов
12:00, сегодня13
В Татарстане потратили 500 миллионов рублей на ремонт мостов
11:30, сегодня8
Подарите на Новый Год себе и близким безопасность
Названы профессии, представители которых больше всего матерятся во время работы
10:55, сегодня23
Житель РТ заплатит 100 000 рублей за то, что изуродовал лицо соперника в драке
10:30, сегодня12
Из Казани на поезде можно будет добраться до Алматы
09:40, сегодня15
В каком казанском ресторане можно пообедать за 250 рублей?
Казань стала 4-ой в рейтинге самых «англоговорящих» городов России
09:03, сегодня41
Сегодня в Казани ожидается до -9 и гололедица
07:30, сегодня1
«Рубин» выиграл у «СКА-Хабаровска» в последнем матче в этом году
18:52, 09.12.201715
«МультиЁлка. Школа волшебников» – новогоднее чудо начинается
Большинство читателей ProKazan считают опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане
17:55, 09.12.201739
В Татарстане планируют построить завод по производству биопротеина за 18 млрд рублей
16:45, 09.12.201735
В Казани Volkswagen врезался в автомобиль сотрудников ГИБДД, которые спешили на вызов
16:12, 09.12.201720
События Казани: конференция "Личное финансовое планирование: от облигаций до криптовалют"
«Плачущую блогершу» из Нижнекамска пригласили в жюри популярного шоу на федеральном канале
15:18, 09.12.201727
Зеленодолец Данил Буранов вышел в полуфинал шоу «Голос»
14:44, 09.12.20175
Президент Татарстана предложил устроить экзамен главам отстающих районов
14:05, 09.12.201732
Перед Новым годом кредиты для казанцев стали доступнее
В Татарстане рыбак погиб, провалившись под тонкий лед
13:39, 09.12.201712
Минниханов поел блинов на сельскохозяйственной ярмарке
12:59, 09.12.201751
В Татарстане перед Новым годом елки защитят от вырубки
12:22, 09.12.201711
В Казани пройдет всемирная акция по детскому программированию «Час Кода» (0+)
Подробности конфликта в казанской школе, где избили вахтера: это было по указке трудовика
11:34, 09.12.201732
У экс-игрока «Рубина» умерла жена
10:32, 09.12.201720
В Татарстане из продуктовой сети магазинов «Верный» изъяли 152 кг опасной продукции
09:57, 09.12.201724
Где лучше снять квартиру в Казани?
В Камском Устье могут построить яхт-клуб за 50 млн рублей
09:05, 09.12.201713
Сегодня в Казани ожидается -10 градусов
07:03, 09.12.2017
«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом матче Зарипова в сезоне‍
21:38, 08.12.201712
Глава Госсовета РТ прошел проверку на детекторе лжи
19:41, 08.12.201746
Минздрав России начнет искать доноров органов в соцсетях
18:20, 08.12.201722
Застройка Казанки на Гаврилова: активисты предложили создать эко-парк вместо жилых домов
18:13, 08.12.201740
Забор на Голубом озере нужен для «равномерного распределения отдыхающих»
17:50, 08.12.201726
Минниханов попросил врачей уважительно относиться к пациентам
17:10, 08.12.201728
В Казани 8 лидеров террористической организации получили 145 лет колонии
17:03, 08.12.201718
В Казани на ЖД-вокзале от удара током погиб мужчина
16:21, 08.12.201750
В Татарстане электрички за год "потеряли" полмиллиона пассажиров‍
16:03, 08.12.20176
Завтра в Казани ожидается до 10 градусов мороза
15:25, 08.12.2017
В Нижнекамске сотрудники морга потеряли одежду парня, погибшего после пыток в полиции
15:25, 08.12.201717
В Казани в один день сбили трех пешеходов: ГИБДД ищет очевидцев
15:06, 08.12.201714
СМИ: выброс рутения на территории РТ мог быть следствием сгорания спутника в атмосфере
14:37, 08.12.201720
Экс-министр образования РТ вновь возглавил Актанышский район Татарстана
14:35, 08.12.201762
В Татарстане СК возбудил дело по статье "Убийство" после пропажи девушки-"путешественницы"
14:10, 08.12.201714
В Казани сгорел Peugeot со снегоходом на прицепе
13:30, 08.12.20173
В Казани мужчина полез спасать кота и застрял на козырьке подъезда
12:45, 08.12.201724
Казанцы могут расслабиться: в Госдуме отказались от идеи ввести платный въезд в города
12:25, 08.12.201727
Стало известно, в какую сумму обойдется татарстанцам новогодний стол
12:08, 08.12.201721
Хакер похитил у казанца с биржи криптовалюты почти 30 тысяч рублей
11:55, 08.12.201713
Халиков возглавил татарстанское отделение Ассоциации юристов России
11:28, 08.12.201732
В Татарстане разыскивают первокурсницу колледжа, которая пропала после третьей пары
11:22, 08.12.201722
В Татарстане к Новому году откроют два железнодорожных пешеходных перехода
10:54, 08.12.20175
В Казани загорелось кафе "Шаурма" в доме, где находится пункт полиции
10:43, 08.12.201713
В Татарстане у себя дома скончался новорожденный мальчик
10:27, 08.12.20175
Глава Вахитовского суда Казани может покинуть свой пост
10:19, 08.12.20178
Ростелеком запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса
09:57, 08.12.20174
Глава штаба Собчак в Казани о «зашкваре», митингах, пытках и о том, стала ли она богаче
09:50, 08.12.201730
Первый матч Даниса Зарипова после скандальной дисквалификации может пройти уже сегодня
09:38, 08.12.20176
В Казани осудили 10-х горожан, обворовавших исполком на полмиллиарда рублей
09:02, 08.12.201713
Жительница Казани погибла в ДТП в соседней республике Марий Эл
08:37, 08.12.201716
Как при покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 получить планшет
08:30, 08.12.20173
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
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13:05, 22.09.2017
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12:16, 12.09.2017
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Фотограф заглянул в заброшенный дом
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Тест от ProKazan.ru: насколько справедлива наша судебная система?

Тест от ProKazan.ru: насколько справедлива наша судебная система?
16+
Фото: ProKazan.ru
Тест от редакции на знание громких приговоров

10 декабря отмечается День прав человека, праздник, утвержденный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблей ООН. Мы решили вспомнить громкие судебные дела и составили тест, взяв за основу приговоры татарстанских судей. 

 
Ольга Плешкова, 10.12.2017, 14:14
Тэги: Тесты
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Комментарии

Горожанин10 декабря 2017, 14:25
Кто платит, тот дэвушку танцует
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Горожанин10 декабря 2017, 15:04
ОБСОЛЮТНО им НЕ ВЕРЮ , ! ЗАКОН НА СТОРОНЕ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ !
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герцог10 декабря 2017, 15:05
Суть не в этом-суть с менталитете руководства и населения.Например, захотела администрация школы или лично директор снять преподавтеля, так как окончила институт их ученица и у её родителей в деревне три дома и она выходит замуж за деревенкого комбайнёра.Учителю предлагают написать заявление. Мол ведёшь не свои предметы( хотя его лет тридцать назад сама администрация школы просила его как "самого умного " вести многие предметы в школе. Ну и стоит вопрос-совершенна ли правовая система? Дело в том что данный гражданин не может воспользоваться ею вследствии его менталитета и опыта. Даже если он отстоит свои права, его через некоторое время все равно под тем или иным предлогом уволят.И тогда он сам поймёт, что лучше бы отдал свой предмет девчёнке, только ей жизнь испортил-она и замуж не вышла, осталась в городе и толком без работы сидит и диплом "сгорел" можно так сказать об образовании педагогическом.Вроде бы получилось по закону правильно, а по жизни нет.Вот тут и думай о правовой системе.Она-эта правовая система в большинстве правовых вопросах и не нужна оаазывается.Всё право основано на чувствах.Заплачет как следует уголовник-встанет на колени перед женщиной судьёй и исповедуется как на паперти и изложит всю свою боль и действительные причины и вместо пожизненного получит десять лет
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Горожанин10 декабря 2017, 15:18
ответы быстро пробегают. исправьте пожалуйста.
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Горожанин10 декабря 2017, 15:34
ГДЕ ТЕСТ?!
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