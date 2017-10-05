Минниханов попросил врачей уважительно относиться к пациентам

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Набережных Челнах во время визита в городскую больницу №2 призвал врачей с уважением относиться к пациентам, об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Обновление больницы обошлось в 500 млн рублей, большое количество денег было потрачено на современный компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование, аппараты для проведения ультразвуковой диагностики, также было смонтировано операционное оборудование, в том числе комплекс чистых помещений, полностью заменены электрические сети, системы водоснабжения и канализации, вентиляция.

- Больница оснащена по последнему слову техники, для работы врачей созданы все необходимые условия. Но и отдача должна быть соответствующая. Необходимо не только повышать качество оказываемых медицинских услуг, но и, в первую очередь, уважительно относиться к пациентам, - рассказал Минниханов.