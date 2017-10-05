Завтра в Казани ожидается до 10 градусов мороза

Завтра, 9 декабря, в Казани ожидается облачная погода, днем без существенных осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 8-10 гр. мороза, при прояснениях до -13 гр.мороза. Максимальная температура воздуха днем 8-10 гр.мороза. На дорогах гололедица.