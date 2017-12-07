СМИ: выброс рутения на территории РТ мог быть следствием сгорания спутника в атмосфере

Источником рутения-106, продукты распада которого также были зафиксированы и в Татарстане, мог быть сгоревший в атмосфере спутник. К такому выводу пришла специально созданная ГК «Росатом» межведомственная комиссия, передает «Интерфакс».

- Выброс обнаруженного в атмосфере рутения-106 не может быть связан с деятельностью АЭС, поскольку на АЭС в результате деления урана рутений-106, как продукт деления, присутствует только в смеси с другими изотопами, - сделали вывод специалисты.

Напомним, выброс рутения-106 был зафиксирован в конце сентября - начале октября. Федеральное ведомство по радиационной защите Германии сообщало о небольшом повышении показателей радиоактивности воздуха над Европой. Тогда шесть станций в Германии и несколько станций в Австрии и Италии нашли в пробах воздуха некоторое количество рутения-106. Выдвигалось предположение, что источник загрязнения находился на Южном Урале, рутений был обнаружен на юге Татарстана.

- Учитывая, что эти территории находятся на удалении более 2,5 тыс. км, сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов, который явился внешним по отношению к упомянутым территориям. Таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью, - говорится в сообщении.

Отметим, что рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли).