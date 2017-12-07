В Татарстане СК возбудил дело по статье «Убийство» после пропажи девушки-«путешественницы»

В Тукаевском районе Татарстана Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство" после пропажи в октябре 17-летней девущки из деревни Старый Дрюш, которая неоднократно убегала из дома за последние годы. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Девушка 30 октября в 2 часа ночи ушла из дома, дело возбуждено, в частности, для того, чтобы можно было использовать все необходимые средства для ее поиска, - рассказали ProKazan.ru.

Приметы пропавшей: рост – 160 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в темно-синие джинсы, сине-белый свитер, черную болоньевую куртку, на голове – синяя вязаная шапка, на ногах – бежевые сапоги.

Как отмечают челнинские СМИ, девушка всегда любила бродяжничать, представлялась чужим именем: она уже восемь раз уходила из дома. Что интересно, во время нахождения в школе-интернате, где она училась, у девушки не возникало желания убежать. Все исчезновения случались во время возвращения домой в Старый Дрюш в выходные и праздничные дни. "Путешествия" девушки длились не более 2-4 дней – девушка либо возвращалась сама, либо ее находили на улицах Набережных Челнов. На вопрос, почему она убегает из дома и не сообщает о своем местонахождении, девушка каждый раз отвечала: "Дома мне не хватает внимания со стороны родителей, я чувствую себя одинокой". Девушка рассказывала, что во время уходов из дома гуляла по улицам.

Сейчас продолжаются ее поиски.