Казанцы могут расслабиться: в Госдуме отказались от идеи вводить платный въезд в города

Однако власти смогут вводить временное ограничение или прекращение движения транспортных средств на определенных участках

В Госдуме отказались от идеи ввести платный въезд в города, сегодня парламент принял во втором чтении законопроект об организации дорожного движения. Об этом сообщает "Росбалт".

При доработке документа депутаты исключили ранее принятую норму о возможности введения платного въезда в города, в том числе для борьбы с "пробками".

Однако власти смогут вводить "временное ограничение или прекращение движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения на дорогах в отношении всех транспортных средств либо их определенных видов (типов), категорий, принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток".

В этом случае власти будут обязаны обеспечить компенсационные мероприятия, например, открыть новые маршруты движения или организовать дополнительные парковки.

В документе оставили положение о том, что парковки общего доступа можно организовывать в том числе внутри дворов. Для этого необходимо будет согласование с жильцами.

Напомним, в первом чтении законопроект о платном въезде в исторический центр города был одобрен год назад.

Отметим, несколько лет назад президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал платный въезд в исторический центр города, который не может "проглотить" столько машин. Вырученные средства за оплату въезда в центр города Минниханов предлагает направлять на развитие общественного транспорта.