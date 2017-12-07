Хакер похитил у казанца с биржи криптовалюты почти 30 тысяч рублей

Неизвестные похитили у 47-летнего инженера из Казани деньги с биржи криптовалюты Exmo, похитив почти 30 тысяч рублей. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Преступление произошло в середине ноября, хакер взломал почту казанца на "Яндексе", а после личный кабинет на бирже, похитив деньги, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Кража", ведется поиск преступника.

Кстати



Биржи криптовалют - это место, где люди обменивают одни криптовалюты на другие, либо на основные мировые валюты (доллар, евро, рубли, юани). Это второе место, где их можно получить после "майнинга" и, на данный момент, первое место, где их можно потратить.