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Хакер похитил у казанца с биржи криптовалюты почти 30 тысяч рублей

Хакер похитил у казанца с биржи криптовалюты почти 30 тысяч рублей
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Фото: личная страница пострадавшего vk.com

Неизвестные похитили у 47-летнего инженера из Казани деньги с биржи криптовалюты Exmo, похитив почти 30 тысяч рублей. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Преступление произошло в середине ноября, хакер взломал почту казанца на "Яндексе", а после личный кабинет на бирже, похитив деньги, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Кража", ведется поиск преступника.

Кстати

Биржи криптовалют - это место, где люди обменивают одни криптовалюты на другие, либо на основные мировые валюты (доллар, евро, рубли, юани). Это второе место, где их можно получить после "майнинга" и, на данный момент, первое место, где их можно потратить.

Денис Зарипов, 08.12.2017, 11:55
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин08 декабря 2017, 12:30
Неизвестные похитили у 47-летнего инженера из Казани деньги с биржи криптовалюты Exmo, похитив почти 30 тысяч рублей

Это 2 раза похитили что ли? т.е 60 000 руб? похитили - похитив. прикольно в проказани
0
4
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рус08 декабря 2017, 12:51
на каком языке написано?еле разобрал текст
0
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