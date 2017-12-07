Наверх
Первый матч Даниса Зарипова после скандальной дисквалификации может пройти уже сегодня
09:38, сегодня4
Хакер похитил у казанца с биржи криптовалюты почти 30 тысяч рублей
11:55, сегодня
Халиков возглавил татарстанское отделение Ассоциации юристов России
11:28, сегодня8
В Татарстане разыскивают первокурсницу колледжа, которая пропала после третьей пары
11:22, сегодня6
События Казани: конференция "Личное финансовое планирование: от облигаций до криптовалют"
В Татарстане к Новому году откроют два железнодорожных пешеходных перехода
10:54, сегодня4
В Казани загорелось кафе "Шаурма" в доме, где находится пункт полиции
10:43, сегодня7
В Татарстане у себя дома скончался новорожденный мальчик
10:27, сегодня3
Перед Новым годом кредиты для казанцев стали доступнее
Глава Вахитовского суда Казани может покинуть свой пост
10:19, сегодня3
Ростелеком запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса
09:57, сегодня1
Глава штаба Собчак в Казани о «зашкваре», митингах, пытках и о том, стала ли она богаче
09:50, сегодня19
В Казани пройдет всемирная акция по детскому программированию «Час Кода» (0+)
В Казани осудили 10-х горожан, обворовавших исполком на полмиллиарда рублей
09:02, сегодня5
Жительница Казани погибла в ДТП в соседней республике Марий Эл
08:37, сегодня11
Как при покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 получить планшет
08:30, сегодня2
Где лучше снять квартиру в Казани?
СМИ: Минздрав предлагает ввести маркировку вредных и полезных продуктов
08:18, сегодня11
Сегодня в Казани ожидается до -7 градусов
06:17, сегодня1
Властям Казани нужны еще пятьдесят велосипедов для постройки елки
19:43, 07.12.201724
Что такое дог-боксы и зачем казанцы воруют из них пакеты?
19:09, 07.12.201745
В Казани открылся Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018
18:40, 07.12.201716
Глава Минтраса России о ВСМ "Москва-Казань": в бюджете на проект не предусмотрено ни рубля
18:18, 07.12.201731
Госдума собирается запретить частные дома выше трех этажей
17:52, 07.12.201729
В Казани нашли мертвым пропавшего дворника без зубов в верхней челюсти
17:38, 07.12.201725
Следователи рассказали, зачем уничтожили видео ДТП с 14 погибшими под Заинском
17:17, 07.12.20171
В Казани водитель «Лады» сбил студентку на «зебре» и скрылся
16:51, 07.12.201713
Свершилось: в Казани на станции метро "Кремлевская" откроется вход со стороны Баумана
16:50, 07.12.201725
Жители Татарстана назвали три самых коррумпированных профессии
16:12, 07.12.201732
Президент РТ: «Татары за пределами Татарстана никому не нужны»
16:12, 07.12.2017120
В Казани на 17-м этаже у подъемника с рабочими оборвался трос
15:47, 07.12.20177
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и 7 градусов мороза
15:34, 07.12.20174
Под Казанью невнимательный водитель "Газели" насмерть сбил на обочине женщину
15:24, 07.12.201722
Главный тренер «Рубина»: «Задержки с зарплатой есть. Что будет дальше, я не знаю»
14:58, 07.12.201736
В Татарстане в этом году уничтожили около 5 тысяч кг санкционных продуктов‍
14:46, 07.12.201731
В Казани в новогодние праздники будет закрыта улица Кремлевская
14:13, 07.12.201712
В Татарстане продавали копченую рыбу с кишечной палочкой
13:46, 07.12.20178
Экс-министр экономического развития России в последнем слове попросил прощения у людей‍
13:19, 07.12.201730
СМИ: на дорогах России собираются вдвое уменьшить дорожные знаки
13:06, 07.12.20179
В Казани собираются открыть почетное консульство Мальты
12:49, 07.12.20178
Татарстан от правительства РФ в качестве поощрения может получить 1,7 млрд рублей
12:25, 07.12.201715
Минниханов вспомнил про мечети, отвечая на вопрос про татарский язык в школах
12:19, 07.12.201738
Татарстан не попал в список регионов России с наивысшим уровнем заработной платы‍
11:43, 07.12.201723
Минниханов заявил, что Татарстану больше не нужен договор о разграничении полномочий с РФ
11:35, 07.12.201770
В Татарстане парень на мотоблоке для уборки картофеля убил лежащего мужчину
11:19, 07.12.201716
Полиция Казани объявила в розыск пропавшую 21-летнюю сотрудницу "Татнефть Арены"
10:59, 07.12.201721
Основатель партии «Яблоко» Явлинский высказался за обязательное изучение татарского языка
10:51, 07.12.201752
Купи квартиру – выиграй машину
10:20, 07.12.20173
В Казани нашли мертвым 19-летнего парня, которого активно искали в соцсетях
10:17, 07.12.201715
10 казанцев станут новыми звездами ТНТ
09:55, 07.12.2017
В Казани на 20 дней закроют движение по улицам Марджани и Зайни Султана
09:54, 07.12.20173
Мусульмане пожаловались мэру Челнов на «эротическую рекламу» на проспектах
09:33, 07.12.201743
В Казани ученицы школы-интерната избили ее охранника
09:05, 07.12.201713
Стало известно, по каким причинам в «Рубине» возникли финансовые проблемы
08:39, 07.12.201723
Минниханов прокомментировал назначение нового министра образования Татарстана
08:15, 07.12.201752
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и -4 градуса
06:16, 07.12.2017
«Ак Барс» в овертайме проиграл СКА
21:40, 06.12.20173
Минниханов о выдвижении Путина: «Мы должны забыть обиды и достойно провести выборы»
18:57, 06.12.2017150
«Добрый фудтрак» и помощь детям: как в Казани развивается благотворительность
18:43, 06.12.201713
СМИ: «Рубин» 4 месяца не платит игрокам зарплату
18:15, 06.12.201744
Официально: Путин объявил об участии в президентских выборах
17:54, 06.12.2017115
Завтра в Казани ожидается 6 градусов мороза
17:17, 06.12.20174
Вкладчики Татфондбанка в годовщину «крушения» банка снова начали серию пикетов в Казани
17:03, 06.12.201730
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Татарстане к Новому году откроют два железнодорожных пешеходных перехода

В Татарстане к Новому году откроют два железнодорожных пешеходных перехода
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В Татарстане к Новому году на остановочной платформе Братья Комаровы перегона Коинсар – Кукмор и станции Вятские Поляны на 940 км откроют два железнодорожных пешеходных перехода. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Сообщается, что на строительство железнодорожных переходов было потрачено 16,9 млн рублей.

- Оба объекта уже оборудованы звуковой и световой автоматической сигнализациями. Также обустроены зоны накопления с ограждениями и разделителями пассажиропотока, лестничным и пандусовыми сходами, подходами и направляющими ограждениями, - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы были проведены в связи с резким увеличением числа травмированных на железнодорожных путях в 2017 году.

Люция Кашапова, 08.12.2017, 10:54
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин08 декабря 2017, 11:15
Чет не понял, железнодорожные или пешеходные переходы, кто через кого будет переходить то?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин08 декабря 2017, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
Чет не понял, железнодорожные или пешеходные переходы, кто через кого будет переходить то?
Развернуть
Откроют два пешеходных перехода через железную дорогу.

Вятские Поляны в Татарстане, это круто!
1
2
Согласны с автором?
12808 декабря 2017, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Откроют два пешеходных перехода через железную дорогу.

Вятские Поляны в Татарстане, это круто!
Развернуть
Вятские Поляны наш?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 декабря 2017, 11:53
В ответ на комментарий пользователя
Вятские Поляны наш?
Развернуть
Э-э
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Считаете ли вы опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане?

До окончания голосования осталось:
ДаНет
Голосов: 79
Голосовать
Голосов: 16
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru