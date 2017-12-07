В Татарстане к Новому году откроют два железнодорожных пешеходных перехода

В Татарстане к Новому году на остановочной платформе Братья Комаровы перегона Коинсар – Кукмор и станции Вятские Поляны на 940 км откроют два железнодорожных пешеходных перехода. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Сообщается, что на строительство железнодорожных переходов было потрачено 16,9 млн рублей.

- Оба объекта уже оборудованы звуковой и световой автоматической сигнализациями. Также обустроены зоны накопления с ограждениями и разделителями пассажиропотока, лестничным и пандусовыми сходами, подходами и направляющими ограждениями, - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы были проведены в связи с резким увеличением числа травмированных на железнодорожных путях в 2017 году.