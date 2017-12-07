В Татарстане у себя дома скончался новорожденный мальчик

В Азнакаево накануне утром, 7 декабря, в одной из квартир по улице Ленина был найден мертвым новорожденный мальчик, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Ребенок, родившийся в ноябре, был найден около 7 часов, к тому момент он был мертв около 3 часов, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку, чтобы выяснить причины происшествия.

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