В Казани загорелось кафе «Шаурма» в доме, где находится пункт полиции

В Казани в здании на улице Гвардейская накануне вечером загорелось кафе "Шаурма", в результате из кафе и самого дома были эвакуированы 90 человек. Также в этом доме находится и один из отделов полиции, сообщил ProKazan.ru источник.

Пожар начался примерно в 20:30 в одном из помещенний на цокольном этаже, где задымился диван.

- Дым распространился на весь дом, было решено эвакуировать его - всего 90 человек. В результате пожарные потушили огонь, никто не пострадал, - сообщили ProKazan.ru.

Отдел полиции также не пострадал.

Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.