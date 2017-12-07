Глава Вахитовского суда Казани может покинуть свой пост

Председатель Вахитовского районного суда Казани Фанис Мусин может перейти на аналогичный пост в Московском районном суде города. Об этом стало известно после заседания квалифицированной коллегии судей РТ.

- На вакантную должность председателя Московского районного суда города Казани рекомендован Фанис Мусин, - говорится в сообщении.

Отметим, что Мусин стал председателем Вахитовского райсуда Казани в 2007 году. В 2013 году указом президента РФ его назначили на второй срок.