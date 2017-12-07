Первый матч Даниса Зарипова после скандальной дисквалификации может пройти уже сегодня

Об этом станет известно после раскатки

Нападающий Данис Зарипов, возможно, сегодня будет заявлен на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (Ярославль). Как рассказали порталу ProKazan.ru в пресс-службе «Ак Барса», выйдет ли Зарипов сегодня на лед, станет известно после раскатки.

- В 11 часов будет раскатка, по итогам которой главный тренер примет окончательное решение, - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе.

Отметим, что это будет его первая игра после возвращения в «Ак Барс». 36-летний форвард в текущем сезоне не сыграл еще ни одного матча из-за дисквалификации.

Напомним, 24 ноября Зарипов вновь подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Контракт рассчитан до конца сезона 2018/2019. В «Ак Барсе» Зарипов будет выступать под 25-м номером.

Данису Зарипову сократили дисквалификацию до полугода. Ранее у хоккеиста положительными оказались допинг-пробы, взятые после матча КХЛ между "Магниткой" и ЦСКА 29 января 2017 года.

В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.

Хоккеист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации. На основании большого количества документов и доказательств экспертиз федерации хоккея заключила, что хоккеист не принимал запрещенные вещества преднамеренно, сократив срок дисквалификации.

Начало матча «Ак Барс» - «Локомотив» в 19.00 по московскому времени.