Госдума собирается запретить частные дома выше трех этажей

Госдума может запретить возведение частных домов выше трех этажей, пишут «Известия».

Законопроект запрещает строительство индивидуальных жилых и садовых домов выше трех этажей и 20 м. Кроме того, их нельзя будет делить на квартиры и блок-секции. Соответствующие изменения в Градостроительный и Земельный кодексы РФ сегодня рассмотрит Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

На снос нарушителю отводится от трех месяцев до года, на перестройку — от полугода до трех лет. Если предписание не исполняется, то у собственника могут изъять землю с последующей реализацией ее на торгах.

Ограничения по высоте необходимы, чтобы не допустить строительства зданий с потенциально опасной высотой этажей. Также законопроект поможет упорядочить индивидуальную жилую застройку.