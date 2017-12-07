Как при покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 получить планшет

Акция действует в период с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года. Стоимость смартфона Samsung Galaxy S7 edge в розничной сети «МегаФона» составляет 37 тыс. 990 рублей, а Samsung Galaxy Note 8 - 69 тыс. 990 рублей.
При покупке Galaxy S7 edge действуют специальные условия рассрочки на 18 месяцев. Устройство можно приобрести без первоначального взноса с ежемесячным платежом всего 2 100 рублей.
Таким образом, абоненты тарифной линейки «Включайся», кроме «Включайся! Пиши», без лишних переплат могут стать владельцем не только топового смартфона, но и отличного планшета, рыночная цена которого составляет 10 тыс. 990 рублей. Для участия в акции также необходимо подключить SIM-карту с тарифом «МегаФон-Онлайн» для использования мобильного интернета на планшете.
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