В Казани нашли мертвым пропавшего дворника без зубов в верхней челюсти

В Казани нашли мертвым 62-летнего дворника Валерия Р., который ушел из дома и пропал 21 ноября, среди отличительных примет которого было отсутствие зубов на верхней челюсти. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Дворник из Азино, работающий в Деловом центре, в 10 часов утра ушел из дома и пропал. Его сестра в начале декабря обратилась в полицию, где завели розыскное дело, - рассказали ProKazan.ru.

Полиция выяснила, что 5 декабря пропавший скончался в больнице №7, куда его госпитализировали за некоторое время до этого.

Сейчас в рамках проверки выясняется причина смерти мужчины.