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Президент РТ: «Татары за пределами Татарстана никому не нужны»

Президент РТ: «Татары за пределами Татарстана никому не нужны»
16+
Фото: скриншот видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов говоря о татарах, проживающих за пределами Татарстана заявил, что «они никому не нужны». Такую мысль глава республики высказал на заседании форума «Деловые партнеры Татарстана», передает idelreal.org.

- Только 30% татар проживают на территории Татарстана, а остальные — за пределами республики. И они никому не нужны, - сказал Минниханов.

Кстати, с 2002 по 2010 годы количество татар, проживающих в России сократилось на 244 тыс человек.

Напомним, ранее глава республики после возвращения из Лондона публично коснулся темы татарского языка, он призвал татар активнее использовать родной язык в повседневной жизни.

- Сейчас есть проблема глобализации, многие языки исчезают. Если мы сами не будем разговаривать на татарском языке, кому он будет нужен? Это очень серьезная проблема, — отметил Минниханов. 

Люция Кашапова, 07.12.2017, 16:12
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин07 декабря 2017, 16:19
какое горе и что дальше?нашел проблему
6
15
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Анатолий07 декабря 2017, 16:22
Мне не совсем понятно, товарищ Минниханов руководит Татарстаном, или он предводитель всех татар на планете? Те кто не живут в Татарстане наверное не в ссылку направлены и сами решили где жить.
Лучший комментарий
4
51
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12807 декабря 2017, 16:24
А зачем 70% татар проживают за пределами республики, если они там никому не нужны? Их там насильно удерживают, или они за лучшей жизнью едут? Сам же Минниханов сетовал на то, что выпускники, хорошо сдавшие ЕГЭ разъезжаются по стране. Или это очередное натягивание совы на глобус? В Москве, например, пенсионерам доплачивают из бюджете города - и русским, и татарам, и калмыкам, и прочим. Почему нашим пенсионерам, хотя бы только татарам Минниханов пенсию не доплачивает?
2
30
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Горожанин07 декабря 2017, 16:25
мини-КЭП
0
5
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Горожанин07 декабря 2017, 16:29
к чему это было сказано? почему не нужны? у нас что рабство? где хотят все там и живут. задолбали уже и татар и не татар.
0
24
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Горожанин07 декабря 2017, 16:31
Без бабок за буром ты никому не нужен,а бабками даже бомж президент. Очень умная мысля.
0
6
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автопилот07 декабря 2017, 16:32
работать совсем не хочет, то по стране разъезжает, то про татар разговаривает.
2
12
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Горожанин07 декабря 2017, 16:39
Татары за пределами татарстана себя татарами не считают, им наплевать на заботу из рт, они себя нашли в этой жизни и не хотят обратно к баю.
1
28
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Горожанин07 декабря 2017, 16:46
А кому, по мнению главы татарского региона, они должны быть нужны за его пределами? И почему они должны быть на каком-то особом положении? Живут как все остальные, в чем проблема?
0
17
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Горожанин07 декабря 2017, 16:50
А почему там кому-то они должны быть нужны? Сами решают, где им жить.
0
11
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ага07 декабря 2017, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
А кому, по мнению главы татарского региона, они должны быть нужны за его пределами? И почему они должны быть на каком-то особом положении? Живут как все остальные, в чем проблема?
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Это он о себе сказал. Мечется по миру, предлагает себя. А он накуй никому не нужен такой! Пичалька.
1
10
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ТатарчоноК07 декабря 2017, 16:55
Умственный климакс ни как не пройдёт..
0
8
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Горожанин07 декабря 2017, 16:57
Им просто плевать на национализм. Они родились и работают в России,там они нашли своё место в жизни,там они нужны. Зачем он такую ерунда сказал? Сейчас всем татарам России надо собраться и ехать в Татарстан, чтобы улучшить статистику?
0
15
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Горожанин07 декабря 2017, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Мне не совсем понятно, товарищ Минниханов руководит Татарстаном, или он предводитель всех татар на планете? Те кто не живут в Татарстане наверное не в ссылку направлены и сами решили где жить.
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вождь Чингачгук-туристическая чебурашка, глава резервации татар. Вот и вопрос с переименованием президентства решен.
1
5
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
аноним07 декабря 2017, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
А кому, по мнению главы татарского региона, они должны быть нужны за его пределами? И почему они должны быть на каком-то особом положении? Живут как все остальные, в чем проблема?
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Я много где жила, но душа моя всегда была в Татарстане и наконец я дома , я счастлива. Татарка
6
2
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Горожанин07 декабря 2017, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
Мне не совсем понятно, товарищ Минниханов руководит Татарстаном, или он предводитель всех татар на планете? Те кто не живут в Татарстане наверное не в ссылку направлены и сами решили где жить.
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Я так понимаю, это утрирована, неумело высказанная полемика, что россияне за пределами России никому не нужны. Надо отметить, что достаточно большое число проживающих в некогда нефтеносных районах республики, находят свою нужность с сургуте.
1
1
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Горожанин07 декабря 2017, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
Мне не совсем понятно, товарищ Минниханов руководит Татарстаном, или он предводитель всех татар на планете? Те кто не живут в Татарстане наверное не в ссылку направлены и сами решили где жить.
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С деньгами ты везде нужен. Всяким мошенникам.
0
3
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Горожанин07 декабря 2017, 17:21
А кто вообще кому должен быть нужен?

Можно подумать, что нам здесь очень нужны эвенки.
Или малайцы.
0
2
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Горожанин07 декабря 2017, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
С деньгами ты везде нужен. Всяким мошенникам.
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Без денег ты никому не нужен. Правда жизни.
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3
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Горожанин07 декабря 2017, 17:24
Чаплыган вообще все попутал на свете...
0
3
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Горожанин07 декабря 2017, 17:30
Вот так,на протяжении многих веков мы всегда и жили бок о бок,татары и русские. У моего двоюродного брата жена татарка и никаких национальных проблем. Язык не знает. Считай русская. От татар остаётся только фамилия,если они живут среди русских,а не обособленно. Хорошо это или плохо не знаю. Просто за много веков совместного проживания всё перемешалось.
А национализм стараются высосать из пальца на ровном месте. Всегда казалось,что нам,русским,татары ближе всех остальных.
Татары,не предавайте русских. Ничего хорошего от этого не будет.А рознь тут сеют несколько ничтожеств непонятной национальности и страны проживания. Идёт информационная война на всём интернетпространстве. На это выделяют миллионы долларов.
0
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Горожанин07 декабря 2017, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Он имел ввиду, что за пределами Татарстана татары подвергаются дискриминации-при приеме на работу, продвижении по службе и т.п. Я, как человек, проживший в разных регионах, с ним полностью согласен.
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Я,как много где побывавший,заявляю,что не видел ни одного татарина,которого не взяли на работу, потому что он татарин,и не уволили за это.И сейчас не интересует никого национальность. А ты обычная мразь.
0
2
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Юр07 декабря 2017, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Он имел ввиду, что за пределами Татарстана татары подвергаются дискриминации-при приеме на работу, продвижении по службе и т.п. Я, как человек, проживший в разных регионах, с ним полностью согласен.
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Мои родственники-татары в Москве гораздо лучше живут, чем мы тут. И никакими коврижками их не заманишь в РТ. Никакой дискриминации они не чувствуют.
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Горожанин07 декабря 2017, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
Я,как много где побывавший,заявляю,что не видел ни одного татарина,которого не взяли на работу, потому что он татарин,и не уволили за это.И сейчас не интересует никого национальность. А ты обычная мразь.
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Я сталкивался, в краснодарском крае, глядя в паспорт, другое отношение. Но мне пофиг, я собираюсь скоротать свой век на берегу атлантического океана.
0
0
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Горожанин07 декабря 2017, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Я много где жила, но душа моя всегда была в Татарстане и наконец я дома , я счастлива. Татарка
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Многие уезжают со своей Родины за деньгами,учиться и просто жить в другие города,страны и пр. И многих мучает ностальгия,только это не значит,что для этого нало обязательно быть татарином.
0
1
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житель07 декабря 2017, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
к чему это было сказано? почему не нужны? у нас что рабство? где хотят все там и живут. задолбали уже и татар и не татар.
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Этот поц первый и разжигает рознь,разделяя людей на татар и не татар,а еще думает,что он самый хитрозадый и подспудно оправдывает тотальную дискриминацию русских с Татарсране.
0
1
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Горожанин07 декабря 2017, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Я сталкивался, в краснодарском крае, глядя в паспорт, другое отношение. Но мне пофиг, я собираюсь скоротать свой век на берегу атлантического океана.
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Мразь,что там в паспорте можно увидеть?
0
0
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аноним07 декабря 2017, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
Я много где жила, но душа моя всегда была в Татарстане и наконец я дома , я счастлива. Татарка
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В первую очередь гармония должна исходить изнутри. И если душа счастлива - это и есть гармония. Татарка
0
0
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