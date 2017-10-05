Президент РТ: «Татары за пределами Татарстана никому не нужны»

Президент Татарстана Рустам Минниханов говоря о татарах, проживающих за пределами Татарстана заявил, что «они никому не нужны». Такую мысль глава республики высказал на заседании форума «Деловые партнеры Татарстана», передает idelreal.org.

- Только 30% татар проживают на территории Татарстана, а остальные — за пределами республики. И они никому не нужны, - сказал Минниханов.

Кстати, с 2002 по 2010 годы количество татар, проживающих в России сократилось на 244 тыс человек.

Напомним, ранее глава республики после возвращения из Лондона публично коснулся темы татарского языка, он призвал татар активнее использовать родной язык в повседневной жизни.

- Сейчас есть проблема глобализации, многие языки исчезают. Если мы сами не будем разговаривать на татарском языке, кому он будет нужен? Это очень серьезная проблема, — отметил Минниханов.