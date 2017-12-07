Сегодня в Казани ожидается до -7 градусов

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06:17, сегодня
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В Казани открылся Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018
18:40, 07.12.201711
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Глава Минтраса России о ВСМ "Москва-Казань": в бюджете на проект не предусмотрено ни рубля
18:18, 07.12.201725
Госдума собирается запретить частные дома выше трех этажей
17:52, 07.12.201718
В Казани нашли мертвым пропавшего дворника без зубов в верхней челюсти
17:38, 07.12.201717
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17:17, 07.12.20171
В Казани водитель «Лады» сбил студентку на «зебре» и скрылся
16:51, 07.12.201712
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16:50, 07.12.201721
В Казани пройдет всемирная акция по детскому программированию «Час Кода» (0+)
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16:12, 07.12.201726
Президент РТ: «Татары за пределами Татарстана никому не нужны»
16:12, 07.12.201799
В Казани на 17-м этаже у подъемника с рабочими оборвался трос
15:47, 07.12.20177
Где лучше снять квартиру в Казани?
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и 7 градусов мороза
15:34, 07.12.20174
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15:24, 07.12.201721
Главный тренер «Рубина»: «Задержки с зарплатой есть. Что будет дальше, я не знаю»
14:58, 07.12.201734
Выходные с автоматом в руках: сотрудники ProKazan.ru попробовали себя в роли спецназовцев
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14:46, 07.12.201729
В Казани в новогодние праздники будет закрыта улица Кремлевская
14:13, 07.12.20179
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13:46, 07.12.20178
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Экс-министр экономического развития России в последнем слове попросил прощения у людей‍
13:19, 07.12.201726
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13:06, 07.12.20178
В Казани собираются открыть почетное консульство Мальты
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Минниханов вспомнил про мечети, отвечая на вопрос про татарский язык в школах
12:19, 07.12.201739
Татарстан не попал в список регионов России с наивысшим уровнем заработной платы‍
11:43, 07.12.201722
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11:19, 07.12.201716
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10:59, 07.12.201722
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09:05, 07.12.201713
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08:39, 07.12.201723
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Сегодня в Казани ожидается до -7 градусов

Сегодня в Казани ожидается до -7 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 8 декабря, в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Максимальная температура воздуха днем 5-7 гр.мороза. На дорогах гололедица.

 

Люция Кашапова, 08.12.2017, 06:17
Тэги: Погода
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