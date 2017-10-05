В Татарстане в этом году уничтожили около 5 тысяч кг санкционных продуктов‍

В Татарстане в этом году уничтожили около 5 тонн санкционных овощей, фруктов и сыров, сообщает пресс-служба Россельхознадзора РТ.
Так, специалисты Россельхознадзора обнаружили и уничтожили санкционные яблоки, груши и салат из Польши, сыры из Литвы, Франции, Голландии и Германии и томаты из Турции.
Рейды по обнаружению запрещенной продукции проводятся таможенниками Татарстана вместе с Татарской транспортной прокуратурой и управлением Россельхознадзора по РТ.
В августе 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С августа 2015 года в санкционный список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с прошлого года — Украина.
Из этих стран нельзя ввозить в Россию мясо, молоко, рыбу, овощи и фрукты. С ноября 2016 года эмбарго стало распространяться на соль. Позже запрет на соль сняли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.