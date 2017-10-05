В Татарстане в этом году уничтожили около 5 тысяч кг санкционных продуктов‍

В Татарстане в этом году уничтожили около 5 тонн санкционных овощей, фруктов и сыров, сообщает пресс-служба Россельхознадзора РТ.

Так, специалисты Россельхознадзора обнаружили и уничтожили санкционные яблоки, груши и салат из Польши, сыры из Литвы, Франции, Голландии и Германии и томаты из Турции.

Рейды по обнаружению запрещенной продукции проводятся таможенниками Татарстана вместе с Татарской транспортной прокуратурой и управлением Россельхознадзора по РТ.