В Татарстане продавали копченую рыбу с кишечной палочкой

56-летний житель Елабуги Владимир Башкиров продавал копченую рыбу с кишечной палочкой, сообщает пресс-служба Следственного комитета РТ.

По данным следствия, в октябре 2017 года Башкиров приобрел 30 рыб пород жерех, карп и судак. Эту рыбу мужчина привез в гараж, где закоптил ее в самодельном аппарате, не оборудованном необходимым прибором контроля температуры. А 26 октября он продал рыбу на одной из автостоянок за 15 тыс рублей.

Однако как показало исследование, жерех и судак горячего копчения представляли угрозу здоровью человека, поскольку в них содержалась кишечная палочка.

- Кроме того, у Башкирова были изъяты две банки с 450 граммами черной икры стерляди – рыбы, которые включены в Красную книгу, - сообщили в ведомстве.

Свою вину мужчина признал и сказал, что черную икру приобрел на трассе М-7.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Расследование продолжается.