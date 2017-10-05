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Экс-министр экономического развития России в последнем слове попросил прощения у людей‍

Экс-министр экономического развития России в последнем слове попросил прощения у людей‍
16+
Фото: Правительство России

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, в своем последнем слове в Замоскворецком суде заявил, что виновен только в том, что «слишком часто шел на компромиссы», когда «крутился в бюрократическом хороводе». Об этом сообщает «РБК». 

- Я признаю себя виновным. Не в том абсурдном обвинении, которое мне предъявлено. Конечно, я как мог служил гражданам России, старался выполнять свою работу хорошо. Но того, что я сделал — прискорбно мало. Я слишком часто выбирал легкие пути. Крутился в бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки, сам их делал. Лицемерил. Только оказавшись по ту сторону, понимаешь, как тяжело живут люди. А когда у тебя все хорошо, просто отворачиваешься. Простите меня, люди, — сказал Улюкаев.

Экс-министр пообещал, что остаток своей жизни — как бы ни сложилась его судьба — посвятит «отстаиванию интересов людей», отметив при этом, что для человека в возрасте 62 лет приговор к десяти годам лишения свободы строгого режима мало чем отличается от смертного приговора.

При этом Улюкаев выразил надежду на то, что суд сможет понять, что он стал жертвой «чудовищно жестокой провокации», одним из организаторов которой, по его словам, стал Сечин — «не то свидетель, не то потерпевший», который так ни разу и не явился в суд.

- Растворился где-то между Ханты-Мансийском и Римом, растворился, как растворилась и синергия от приватизации «Роснефти». Только запах серы в воздухе остался, — описал его экс-министр.

Оглашать приговор Улюкаеву начнут в Замоскворецком суде 15 декабря 2017 года.

О задержании экс-министра стало известно в ночь на 15 ноября. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». При этом обвиняемый высказал угрозы создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании, используя свои служебные полномочия.

Улюкаев занимал пост министра экономического развития с июня 2013 года по 2016 год.

Н. Вильданов, 07.12.2017, 13:19
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин07 декабря 2017, 13:26
Он бы еще сказал, куда делись три триллиона с лишним рублей, замороженной накопительной пенсии. Почему правительство довелось этим пенсионеров до нищеты.
Все они после пожара каятся. А если бы ничего не случилось? А?Куй бы от него раскаяние дождались.Таких не жалко, они вкусили прелесть жирной жизни и обратно к людям их не вернешь. Люди для них.стали.....
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8
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Горожанин07 декабря 2017, 13:28
Жестоки законы в волчьей стае.
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7
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Горожанин07 декабря 2017, 13:29
Происходит дележка народного достояния(как в рекламе говорится),одни бандюганы отжимают у других.
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ага07 декабря 2017, 13:33
В ответ на комментарий пользователя
Он бы еще сказал, куда делись три триллиона с лишним рублей, замороженной накопительной пенсии. Почему правительство довелось этим пенсионеров до нищеты.
Все они после пожара каятся. А если бы ничего не случилось? А?Куй бы от него раскаяние дождались.Таких не жалко, они вкусили прелесть жирной жизни и обратно к людям их не вернешь. Люди для них.стали.....
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Далеко не ВСЕ способны на такие слова! взять, хотя бы, наших местных крсенышей у власти. Например, после краха ТФБ.
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16
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Горожанин07 декабря 2017, 13:58
Совесть есть у человека.
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