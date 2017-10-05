В Казани собираются открыть почетное консульство Мальты

В Казани в скором времени появится почетное консульство островного гоударства Мальта, которое находится в Средизменом море, об этом рассказал на встрече с Рустамом Миннихановым посол Мальты в России Кармел Бринкат.

- Для Мальты развитие дружеских отношений с Россией — в приоритете. Мы включились в проект по созданию в регионах России сети наших консульств. Есть консулат в Нижнем Новгороде, и мы намерены открыть почетный консулат и в вашем городе, — сообщил посол.

Минниханов отметил необходимость налаживания прямого авиасообщения, которое послужит развитием для бизнеса и туризма, в том числе спортивного.