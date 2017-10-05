Татарстан от правительства РФ в качестве поощрения может получить 1,7 млрд рублей

Татарстан как один из самых успешных регионов в качестве поощрения от правительства РФ может получить 1,67 млрд рублей.

Сегодня правительство России рассмотрит вопрос о выделении 20 млрд рублей в качестве поощрения 40 успешным регионам, сообщается на сайте правительства РФ.

Так, отмечается, что около 6 млрд рублей могут выделить трем регионам, которые достигли наибольших темпов роста налогового потенциала: Якутия (2,55 млрд рублей), Татарстан (1,67 млрд рублей) и Московская область (1,6 млрд рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что дефицит бюджета Казани на 2017 год вырастет до 1 млрд рублей. Доходы составят 20,6 млрд рублей, расходы — 21,6 млрд рублей.