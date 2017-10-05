Минниханов вспомнил про мечети, отвечая на вопрос про татарский язык в школах

По его словам, нужно придумать более эффективную методику преподавания языка

Президенту РТ Рустаму Минниханову накануне на заседании медиаклуба при полпредстве Республики Татарстан в РФ вновь задали вопрос про изучение татарского языка в школах республики, Минниханов в ответ вспомнил про мечети. Об этом говорится на сайте правительства РТ.

По его словам, нужно придумать более эффективную методику преподавания языка.

- У нас есть программа "Ана теле", но она ограничена. Мы должны придумать что-то более эффективное. Я считаю, что мы должны опираться на мечети, могли бы там организовать обучение татарскому, - заявил президент.

Минниханов напомнил, что знание татарского языка позволяет общаться с большим количеством тюрских народов.

- Я с казахами общаюсь, хотя они русский язык знают, они на казахском говорят, я — на татарском. Был случай, когда в Китае не было переводчика и мы с губернатором-уйгуром говорили [...] Или в Австралии я был: они собираются и говорят на татарском. А я думаю: как бы русское слово убрать? — заявил президент.

Минниханов подчеркнул, что прежде всего сами татары должны пользоваться родным языком.

- Если мы сами, татары, не можем говорить на своем языке матери, с кого мы можем спрашивать? – считает Минниханов.