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Минниханов вспомнил про мечети, отвечая на вопрос про татарский язык в школах

Минниханов вспомнил про мечети, отвечая на вопрос про татарский язык в школах
16+
Фото: prav.tatar.ru
По его словам, нужно придумать более эффективную методику преподавания языка

Президенту РТ Рустаму Минниханову накануне на заседании медиаклуба при полпредстве Республики Татарстан в РФ вновь задали вопрос про изучение татарского языка в школах республики, Минниханов в ответ вспомнил про мечети. Об этом говорится на сайте правительства РТ.

По его словам, нужно придумать более эффективную методику преподавания языка.

- У нас есть программа "Ана теле", но она ограничена. Мы должны придумать что-то более эффективное. Я считаю, что мы должны опираться на мечети, могли бы там организовать обучение татарскому, - заявил президент.

Минниханов напомнил, что знание татарского языка позволяет общаться с большим количеством тюрских народов. 

- Я с казахами общаюсь, хотя они русский язык знают, они на казахском говорят, я — на татарском. Был случай, когда в Китае не было переводчика и мы с губернатором-уйгуром говорили [...] Или в Австралии я был: они собираются и говорят на татарском. А я думаю: как бы русское слово убрать? — заявил президент.

Минниханов подчеркнул, что прежде всего сами татары должны пользоваться родным языком.

- Если мы сами, татары, не можем говорить на своем языке матери, с кого мы можем спрашивать? – считает Минниханов.

Напомним, накануне стало известно, что муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прокомментировал ситуацию с татарским языком, сказав, что после нововведений работа ДУМ РТ будет больше сконцентрирована на языковом вопросе.  "Мы будем работать также, как и работали, даже больше. Возникшая ситуация с татарским языком — это волшебный пинок, чтобы начать говорить на татарском", - сказал Самигуллин на встрече с журналистами.

Ранее в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский.

 

Н. Вильданов, 07.12.2017, 12:19
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин07 декабря 2017, 12:15
Не место такому в правительстве Русскоязычного региона..
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Горожанин07 декабря 2017, 12:19
Что то ''зачастил '' на полосы СМИ Проказан. Но не слова про увеличение пенсий,зарплат и решение соцпроблем и вообще, благосостояния населения. Вот нашли'' объемную отвлекающую тему '' и впёрлись в неё.
2
6
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Горожанин07 декабря 2017, 12:31
В ответ на комментарий пользователя
Что то ''зачастил '' на полосы СМИ Проказан. Но не слова про увеличение пенсий,зарплат и решение соцпроблем и вообще, благосостояния населения. Вот нашли'' объемную отвлекающую тему '' и впёрлись в неё.
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и не говорите-ка. Про неудобные темы не хотят говорить совсем. Про Татфонд банк столько разговоров они наверху не вели, столько интервью не давали. А ведь сколько судеб сломал Татфонд банк, сколько предприятии сгорело, сколько денег у людей испарилось... и молчат.... и говорят мы не при делах...а ведь это ими созданный банк, сколько говорилось раньше что он уверенно стоит на ногах, и тут бац... и тишина. Не при делах оказались>:>
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3
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Горожанин07 декабря 2017, 12:43
В ответ на комментарий пользователя
Что то ''зачастил '' на полосы СМИ Проказан. Но не слова про увеличение пенсий,зарплат и решение соцпроблем и вообще, благосостояния населения. Вот нашли'' объемную отвлекающую тему '' и впёрлись в неё.
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На 07.12.2017 повышения не ожидается. Благосостояние на прежнем уровне. Что ещё интересует?
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2
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старик07 декабря 2017, 12:57
Сами жируют, не знают куда бы еще деньги заныкать, а на народ Татарстана им плевать!! Как бедные пенсионеры живут, молодые семьи с детишками на одной манной каше им плевать!! Сытый голодного не разумеет! Но когда нибудь ответят за все!
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Горожанин07 декабря 2017, 13:04
Достали уже с этим татарским!!!!!
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Горожанин07 декабря 2017, 13:05
В ответ на комментарий пользователя
Сами жируют, не знают куда бы еще деньги заныкать, а на народ Татарстана им плевать!! Как бедные пенсионеры живут, молодые семьи с детишками на одной манной каше им плевать!! Сытый голодного не разумеет! Но когда нибудь ответят за все!
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Когда нибудь.,когда нибудь. Голосовать надо правильно и при том всем. А не лежать на диване разговаривая с телевизором.:-D
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DS07 декабря 2017, 13:09
Нужно сделать более удобным формат обучения татарского и проблем не будет
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