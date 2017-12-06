Полиция Казани объявила в розыск пропавшую 21-летнюю сотрудницу «Татнефть Арены»

Полиция Казани начала искать 21-летнюю Викторию Молчанову, работавшую в "Татнефть Арене", которая 3 декабря ушла из дома и пропала. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Проживающая в микрорайоне Юдино девушка около полуночи 3 декабря ушла из дома, в первый день она связывалась с матерью по телефону, однако та приняла решение обратиться в полицию, - рассказали ProKazan.ru.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, волосы длиной до пояса. Была одета в серую шапку, куртку темного цвета и кроссовки.

Людей, знающих, где может находиться девушку, просят обратиться в полицию.