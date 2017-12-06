Основатель партии «Яблоко» Явлинский высказался за обязательное изучение татарского языка

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский считает необходимым обязательное преподавание национальных языков в школах. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Казани.

По его мнению, все, что происходит с татарским языком похоже на бюрократический раж, чем на то, что хотел Владимир Путин.

- Зачем трогать эту тему? Она чувствительная, не надо обижать людей. Существует коллизия с Конституцией Татарстана и законами республики. Так можно перейти на добровольное изучение чего хочешь, - отметил он.

Напомним, ранее в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. Проект постановления был принят единогласно — 71 депутат проголосовал «за».