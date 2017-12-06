В Казани нашли мертвым 19-летнего парня, которого активно искали в соцсетях

В Казани нашли мертвым 19-летнего парня, которого последние дни родственники и друзья активно искали в соцсетях, информацию о нахождении тела, появившуюся в соцсетях, подтвердил источник ProKazan.ru.

- Пропал в ночь с 4 на 5 декабря. Поехал на электричке со станции метро Аметьево до станции Новаторов. Зашёл домой по улице Дружбы. Затем вышел без рюкзака, документов, кошелька. И пропал, - говорилось в сообщении, рассылаемом по соцсетям.

Накануне, 6 декабря, парень был найден мертвым.

- Родственники нашли пропавшего казанца повешенным в овраге по улице Новаторов. К тому моменту он был мертв около суток, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.