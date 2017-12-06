В Казани ученицы школы-интернат избили ее охранника

В Казани две ученицы школы-интернат №1 избили ее охранника. Об этом сообщает "Реальное время".

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 20 ноября.

- От пожилого вахтера поступил звонок в скорую помощь. Врачам он рассказал, что его избили воспитанники интерната, среди которых были две девочки. Позже он написал заявление в полицию, - говорится в сообщении.

Как установили сотрудники полиции, инцидент произошел вечером во дворе учреждения. При этом, руководство школы написало встречное заявление о том, что одной из девочек, которую подозревают в нападении, тоже были нанесены телесные повреждения.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.