Минниханов прокомментировал назначение нового министра образования Татарстана

Глава республики уверен, что отсутствие у Бурганова опыта преподавания не помешает ему в работе

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал отставку Энгеля Фаттахова с поста министра образования РТ и назначение на эту должность Рафиса Бурганова. Отсутствие у Бурганова опыта преподавания не помешает ему в работе, заявил глава республики журналистам на заседании медиаклуба при полномочном представительстве РТ в РФ.

Минниханов подчеркнул, что тоже никогда не был президентом, каждый приходит на новую должность и осваивает ее.

- Образовательная система сложная и непростая, - отметил президент РТ, - Сегодня в этих условиях, когда мы вошли в такие противоречия, здесь и наша вина, наверное, есть. Нужен человек, который объединил бы, успокоил, систематизировал все.

По словам главы республики, Бурганов как раз является таким человеком, который прошел огромный путь.

- Он и в Казани поработал, и в министерстве, он знает систему. Вы скажете, что он сельхозинститут окончил, но и я тоже его окончил. И что? Мы каждый день должны учиться, - добавил он.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал решение президента РФ Владимира Путина выдвинуться на новый срок, отметив, что нужно забыть все обиды и достойно провести выборы.