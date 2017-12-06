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17:17, 06.12.20174
Перед Новым годом кредиты для казанцев стали доступнее
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17:03, 06.12.201730
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15:57, 06.12.201712
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15:35, 06.12.201735
На Голубом озере огородили забором «купальню для избранных»?
15:33, 06.12.201732
Путин объявил, что готов участвовать в выборах президента России, но решения еще не принял
15:10, 06.12.201761
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Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и -4 градуса

Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и -4 градуса
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 7 декабря, в Казани ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 2-4 гр. мороза. На дорогах гололедица.

Люция Кашапова, 07.12.2017, 06:16
Тэги: Погода
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