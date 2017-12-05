Вкладчики Татфондбанка в годовщину «крушения» банка снова начали серию пикетов в Казани

Физические лица и вкладчики с доверительным управлением (ДУ) двух обанкротившихся банков Татарстана — Татфондбанка и «ИнтехБанка» - вновь начали серию пикетов в Казани, пишет «Idel.Реалии».

Обманутые вкладчики требуют вернуть деньги в полном объеме.

- Физлица пикетируют сразу четыре точки места в городе: кабмин РТ, общественную приемную Владимира Путина, здание Следственного комитета России по Татарстану и площадь у памятника Мусы Джалилю. Вкладчики с доверительным управлением проводят акции только у правительства республики, - говорится в сообщении.

Отметим, что акции протеста в Казани продолжались вплоть до мая этого года. Однако из-за проведения Кубка Конфедераций и введения ограничений на акции протеста в это время, они вынуждены были прерваться.

Напомним, с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка». В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.

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