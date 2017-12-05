«Добрый фудтрак» и помощь детям: как в Казани развивается благотворительность

В Казанской Ратуше обсуждаются технологии благотворительной помощи

Сегодня в Казани стартовал форум “Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов”. 200 участников из 22 городов и районов страны обмениваются опытом и обсуждают успешный региональный опыт в сфере благотворительности.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о развитии волонтерства в столице Татарстана. В этом году проект “Добрая Казань” объединил 10 фондов, а сумма сборов в пользу проектов составила более 5 миллионов рублей.

В этом году в Казани заработал благотворительный проект “Хорошие руки”. Он представляет собой сеть пунктов приема и центральный пункт выдачи вещевой помощи нуждающимся. За год более 6000 казанцев сдали в эту сеть вещи и более 3000 нуждающихся получили необходимое.

Три казанские приемные семьи, взявшие на воспитание сразу несколько детей с ограниченными возможностями, в этом году отпраздновали новоселье в трехкомнатных квартирах. В программе “Жилье для приемной семьи” 12 детей-сирот со сложными диагнозами обрели дом и семью.

В рамках программы в 5 казанских школах созданы ресурсные классы и подготовлены педагоги. 17 детей-аутистов имеют возможность учиться в обычной школе вместе со здоровыми детьми.

28 ноября в Казани стартовал проект “Добрый фудтрак”. 5 дней в неделю в сквере на улице Бурхана Шахиди фудтрак предоставляет 50 порций еды для бездомных и нуждающихся.

Каждый год в Казани проходят недели добра, кульминацией которой являются благотворительные ярмарки. В этом году на ярмарках приняли участие 162 школы, 309 детских садов, 49 учреждений. Ярмарки посетили 50 тысяч человек. По итогам было собрано 8,5 миллионов рублей.